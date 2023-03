Uomini e Donne: cosa è successo a Desdemona del Trono Over? (Di venerdì 10 marzo 2023) Tra le protagoniste del Trono Over di “Uomini e Donne” che stanno facendo discutere, c’è Desdemona. Tuttavia trapela che presto non dovrebbe farlo più: per quale motivo? Scopriamolo insieme! Uomini e Donne: è la fine tra Desdemona e Claudio Nella puntata di ieri, Desdemona ha fatto presente a Claudio, il cavaliere che stava frequentando, che non le è piaciuto affatto un comportamento che lui ha avuto l’altroieri nei suoi confronti, e ha annunciato di voler “chiudere”. Dalla sua espressione, Claudio sembrava aspettarselo, ma ne è scaturita una discussione, perché lui avrebbe preferito che la dama avvisasse prima la redazione, in modo che loro potessero chiarirsi: l’ha presa come una provocazione. Sono intervenute anche Tina Cipollari, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 10 marzo 2023) Tra le protagoniste deldi “” che stanno facendo discutere, c’è. Tuttavia trapela che presto non dovrebbe farlo più: per quale motivo? Scopriamolo insieme!: è la fine trae Claudio Nella puntata di ieri,ha fatto presente a Claudio, il cavaliere che stava frequentando, che non le è piaciuto affatto un comportamento che lui ha avuto l’altroieri nei suoi confronti, e ha annunciato di voler “chiudere”. Dalla sua espressione, Claudio sembrava aspettarselo, ma ne è scaturita una discussione, perché lui avrebbe preferito che la dama avvisasse prima la redazione, in modo che loro potessero chiarirsi: l’ha presa come una provocazione. Sono intervenute anche Tina Cipollari, ...

