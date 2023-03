Uomini e donne anticipazioni: ecco quando va in onda la scelta di Federico Nicotera (Di venerdì 10 marzo 2023) Come ben sanno gli appassionati di Uomini e donne, le puntate non sono in tempo reale ma registrate, anche settimane prima. ecco perchè siamo sempre alla ricerca di anticipazioni e di spoiler su quello che accade prima della messa in onda. Lunedì è stata registrata la scelta di Federico Nicotera, che ha terminato il suo L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 10 marzo 2023) Come ben sanno gli appassionati di, le puntate non sono in tempo reale ma registrate, anche settimane prima.perchè siamo sempre alla ricerca die di spoiler su quello che accade prima della messa in. Lunedì è stata registrata ladi, che ha terminato il suo L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RegLombardia : #GiuntaRegionale Questa mattina a Palazzo Lombardia il Presidente della Regione @FontanaPres ha presentato la nuova… - mentecritica : Ma questa continua glorificazione dei tanti giovani (uomini e donne) impegnati in combattimento o i filmatini con l… - francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - bennypsyc : @Claudia16019672 Già lo pensavo quando a uomini e donne giudicava le corteggiatrici dal peso… davvero imbarazzante - RITA_PALUMBO : RT @manageritalia: 'Penso che agli uomini venga data una fiducia implicita, mentre le donne, per raggiungere una certa posizione profession… -