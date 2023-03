Uomini e Donne, anticipazioni 10 marzo 2023: Silvio e Gemma, ultime news su Lavinia, trono over o classico oggi (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo aver visto le esterne dei giovani tronisti, Luca, Nicole e Lavinia, che forse è quasi pronta per la scelta tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, e dopo aver visto, tra non poche polemiche, voti e ‘palette’ la sfilata dei cavalieri del trono over, con la vittoria di Armando Incarnato, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Che da anni, ormai, appassiona il pubblico di Canale 5. Tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono, complicità e non poche discussioni. Maria De Filippi, padrona di casa, oggi a chi lascerà spazio? Stando alle anticipazioni oggi andrà in onda la puntata registrata il 6 marzo, la prima dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. View this post ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo aver visto le esterne dei giovani tronisti, Luca, Nicole e, che forse è quasi pronta per la scelta tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, e dopo aver visto, tra non poche polemiche, voti e ‘palette’ la sfilata dei cavalieri del, con la vittoria di Armando Incarnato,torna, il dating show più amato e seguito di sempre. Che da anni, ormai, appassiona il pubblico di Canale 5. Tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono, complicità e non poche discussioni. Maria De Filippi, padrona di casa,a chi lascerà spazio? Stando alleandrà in onda la puntata registrata il 6, la prima dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. View this post ...

