Uomini e Donne, anticipazioni 10-14 marzo: lite Nicole e Roberta (Di venerdì 10 marzo 2023) Venerdì 10 marzo andrà in onda la prima parte della registrazione di Uomini e Donne effettuata il 6 marzo. Essa si protrarrà fino a martedì 14. In queste puntate assisteremo a delle liti molto accese, ma non solo. Partendo dal trono over, Gemma Galgani verrà spiazzata da una proposta indecente da parte del cavaliere Silvio. Riccardo e Roberta, invece, avranno un riavvicinamento. Al trono classico, poi, Nicole discuterà in maniera piuttosto animata con Roberta Di Padua. A quanto pare, la dama del trono over ha messo gli occhi su un suo corteggiatore. In merito a Lavinia Mauro, la ragazza avrà un diverbio piuttosto acceso con Alessio Campoli, il quale le darà anche un due di picche. anticipazioni Uomini e Donne Trono ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 10 marzo 2023) Venerdì 10andrà in onda la prima parte della registrazione dieffettuata il 6. Essa si protrarrà fino a martedì 14. In queste puntate assisteremo a delle liti molto accese, ma non solo. Partendo dal trono over, Gemma Galgani verrà spiazzata da una proposta indecente da parte del cavaliere Silvio. Riccardo e, invece, avranno un riavvicinamento. Al trono classico, poi,discuterà in maniera piuttosto animata conDi Padua. A quanto pare, la dama del trono over ha messo gli occhi su un suo corteggiatore. In merito a Lavinia Mauro, la ragazza avrà un diverbio piuttosto acceso con Alessio Campoli, il quale le darà anche un due di picche.Trono ...

