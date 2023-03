Università, via ai dottorati innovativi: messe a bando 18.770 borse per 726 milioni (Di venerdì 10 marzo 2023) “Le borse di dottorato innovativo sono state oggetto di un sostanzioso intervento e quelle messe a bando sono oggi 18.770, per un finanziamento di oltre 726 milioni di euro. Numeri importanti, numeri veri che vogliamo supportare con interventi di ulteriore semplificazione per i soggetti coinvolti, e con strumenti per rendere più attrattivo il percorso dottorale”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Annamaria Bernini, nel corso del question time. “Per incentivare un circuito virtuoso tra dottorati innovativi e imprese, è stato inserito nell’ultimo decreto-legge di attuazione del PNRR una significativa decontribuzione delle assunzioni dei lavoratori altamente qualificati: i soggetti co-finanziatori potranno giovarsi del taglio del cuneo fiscale per ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) “Ledi dottorato innovativo sono state oggetto di un sostanzioso intervento e quellesono oggi 18.770, per un finanziamento di oltre 726di euro. Numeri importanti, numeri veri che vogliamo supportare con interventi di ulteriore semplificazione per i soggetti coinvolti, e con strumenti per rendere più attrattivo il percorso dottorale”. Lo ha detto il ministro dell’e della Ricerca, Annamaria Bernini, nel corso del question time. “Per incentivare un circuito virtuoso trae imprese, è stato inserito nell’ultimo decreto-legge di attuazione del PNRR una significativa decontribuzione delle assunzioni dei lavoratori altamente qualificati: i soggetti co-finanziatori potranno giovarsi del taglio del cuneo fiscale per ...

