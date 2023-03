Una pagina speciale: Edoardo Tavassi si commuove raccontando un dolce ricordo (Di venerdì 10 marzo 2023) Edoardo Tavassi racconta aneddoti speciali ricordando il suo amore più grande, la nonna: le parole del vip Edoardo Tavassi continua la sua avventura al Grande Fratello Vip come concorrente. Questa sera in diretta ha ricevuto un provvedimento dal GFVip, il vip è stato ammonito a causa di alcune parole e di un gesto che ha fatto molto discutere dopo una partita a biliardo. La settima edizione intanto volge quasi al termine, la finale è fissata per il prossimo lunedì 3 aprile in prima serata su Canale 5. Edoardo tra alti e bassi in Casa ha conquistato anche il cuore della coinquilina Micol Incorvaia, e oggi vivono una delle storie più belle. Il buon Tavassi nel corso della sua nuova esperienza televisiva ha raccontato ai coinquilini l’infanzia, la separazione dei genitori, il rapporto ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 marzo 2023)racconta aneddoti speciali ricordando il suo amore più grande, la nonna: le parole del vipcontinua la sua avventura al Grande Fratello Vip come concorrente. Questa sera in diretta ha ricevuto un provvedimento dal GFVip, il vip è stato ammonito a causa di alcune parole e di un gesto che ha fatto molto discutere dopo una partita a biliardo. La settima edizione intanto volge quasi al termine, la finale è fissata per il prossimo lunedì 3 aprile in prima serata su Canale 5.tra alti e bassi in Casa ha conquistato anche il cuore della coinquilina Micol Incorvaia, e oggi vivono una delle storie più belle. Il buonnel corso della sua nuova esperienza televisiva ha raccontato ai coinquilini l’infanzia, la separazione dei genitori, il rapporto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Oggi nel 1844 ci si preparava alla prima assoluta di 'Ernani', scritta per noi da Giuseppe Verdi. Una pagina nota d… - brandobenifei : Il Consiglio dei Ministri a #Cutro è l’ultima di una serie di ipocrisie e imbarazzi da parte del Governo. Ieri un’… - BelpietroTweet : Che ha detto di strano Piantedosi da meritare titoli in prima pagina della maggior parte dei giornali? Una cosa ovv… - eerieglimpse : RT @ara4everr: Forum se non sai cosa fare in queste settimane ti consiglio una bellissima pagina di Instagram, si chiama gianIuca benincas4 - ara4everr : Forum se non sai cosa fare in queste settimane ti consiglio una bellissima pagina di Instagram, si chiama gianIuca benincas4 -