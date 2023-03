Una nube di smog fa sparire Pechino: inquinamento da brividi | GUARDA (Di venerdì 10 marzo 2023) La qualità dell'aria a Pechino, in Cina, è crollata drasticamente. La città è stata avvolta da una tempesta di polvere e colpita da un forte inquinamento. Le concentrazioni delle minuscole particelle PM 2.5, polveri sottili nocive, hanno raggiunto livelli pericolosi. Eppure nella capitale, negli ultimi anni, le condizioni erano migliorate grazie al ritiro dalle strade dei veicoli più inquinanti e al trasferimento nelle province circostanti delle centrali elettriche a carbone e dell'industria pesante. Pechino, inoltre, è anche nota per le regolari tempeste di polvere e sabbia che si scatenano soprattutto in primavera. Leggi su iltempo (Di venerdì 10 marzo 2023) La qualità dell'aria a, in Cina, è crollata drasticamente. La città è stata avvolta da una tempesta di polvere e colpita da un forte. Le concentrazioni delle minuscole particelle PM 2.5, polveri sottili nocive, hanno raggiunto livelli pericolosi. Eppure nella capitale, negli ultimi anni, le condizioni erano migliorate grazie al ritiro dalle strade dei veicoli più inquinanti e al trasferimento nelle province circostanti delle centrali elettriche a carbone e dell'industria pesante., inoltre, è anche nota per le regolari tempeste di polvere e sabbia che si scatenano soprattutto in primavera.

