Una chiusura in bellezza per la kermesse “In Guardia, si legge!” (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna vera e propria festa quella che si è tenuta venerdì scorso presso la sala consiliare del comune di Guardia Sanframondi nell’ambito dell’evento di chiusura dedicato alla kermesse “In Guardia, si legge“. Una rassegna letteraria durata ben otto settimane e che ha risvegliato il centro storico e culturale guardiese presentando, appuntamento dopo appuntamento autori sanniti. L’ idea di una kermesse letteraria era nata dalla casa editrice Edizioni 2000diciassette nella persona della presidente Maria Pia Selvaggio in rete con il Mandorlo ODV, l’Hug-hub giovani di Guardia Sanframondi, con il suo responsabile Filippo Del Vecchio e con il comune di Guardia Sanframondi. La serata – evento ha preso l’avvio, dinnanzi ad una sala gremita, con i ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna vera e propria festa quella che si è tenuta venerdì scorso presso la sala consiliare del comune diSanframondi nell’ambito dell’evento didedicato alla“In, si legge“. Una rassegna letteraria durata ben otto settimane e che ha risvegliato il centro storico e culturale guardiese presentando, appuntamento dopo appuntamento autori sanniti. L’ idea di unaletteraria era nata dalla casa editrice Edizioni 2000diciassette nella persona della presidente Maria Pia Selvaggio in rete con il Mandorlo ODV, l’Hug-hub giovani diSanframondi, con il suo responsabile Filippo Del Vecchio e con il comune diSanframondi. La serata – evento ha preso l’avvio, dinnanzi ad una sala gremita, con i ...

