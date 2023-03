Un posto al sole, trama 10 marzo 2023: un imprevisto per Alberto (Di venerdì 10 marzo 2023) Alberto Palladini sarà tra i protagonisti della puntata di Un posto al sole di venerdì 10 marzo 2023, come si evince dalla trama. L'avvocato, dopo aver registrato un grande successo nell'ambito del processo contro Lello Valsano, il quale è stato condannato a trent'anni di reclusione per l'omicidio di Susanna e il ferimento di Viola, sarà intenzionato ad ampliare lo studio legale che condivide con Niko. Alberto, in particolare, ha spiegato a Poggi di voler fare un salto di qualità non solo diventando soci, ma anche cambiando studio legale. Il giovane, però, non intende spostarsi in quanto quel posto gli ricorda Susanna e, quindi, i due hanno deciso di avviare dei lavori di ristrutturazione del loro studio e di estenderlo all'appartamento accanto. Un ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 10 marzo 2023)Palladini sarà tra i protagonisti della puntata di Unaldi venerdì 10, come si evince dalla. L'avvocato, dopo aver registrato un grande successo nell'ambito del processo contro Lello Valsano, il quale è stato condannato a trent'anni di reclusione per l'omicidio di Susanna e il ferimento di Viola, sarà intenzionato ad ampliare lo studio legale che condivide con Niko., in particolare, ha spiegato a Poggi di voler fare un salto di qualità non solo diventando soci, ma anche cambiando studio legale. Il giovane, però, non intende spostarsi in quanto quelgli ricorda Susanna e, quindi, i due hanno deciso di avviare dei lavori di ristrutturazione del loro studio e di estenderlo all'appartamento accanto. Un ...

