Un Posto al Sole, le anticipazioni della puntata di stasera: Marina in grande difficoltà

Un Posto al Sole in onda stasera 10 marzo 2023 su Rai3 alle ore 20.50, vedremo Marina in grande difficoltà. Le anticipazioni dell'episodio della soap ci rivelano che la Giordano si troverà costretta ad assistere impotente ai tentativi di Lara di acquistare sempre più terreno con Roberto. La Martinelli ha un'arma molto potente nelle sue mani.

