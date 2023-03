Un Posto al Sole, anticipazioni 13-17 marzo: la decisione di Otello dopo la morte di Teresa (Di venerdì 10 marzo 2023) Nuovi episodi di Un Posto al Sole in arrivo dal 13 al 17 marzo su Rai Tre dalle ore 20.45 : ecco cosa accadrà. La morte di Teresa ha avuto un forte impatto su tutti: parenti e amici si sono stretti attorno a Otello. Ma cosa deciderà di fare quest’ultimo? Ecco tutte le anticipazioni. Le prossime puntate di Un Posto al Sole si apprestano a raccontare l’impatto che la scomparsa di Teresa ha avuto sui personaggi. Come è stato rivelato nei precedenti episodi, infatti, la madre di Silvia Graziani (Luisa Amatucci) e moglie di Otello (Lucio Allocca) si è spenta a causa di un infarto. A mesi di distanza dal tragico lutto di Carmen Scivittaro, storico volto di Teresina, la produzione ha dunque deciso di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 10 marzo 2023) Nuovi episodi di Unalin arrivo dal 13 al 17su Rai Tre dalle ore 20.45 : ecco cosa accadrà. Ladiha avuto un forte impatto su tutti: parenti e amici si sono stretti attorno a. Ma cosa deciderà di fare quest’ultimo? Ecco tutte le. Le prossime puntate di Unalsi apprestano a raccontare l’impatto che la scomparsa diha avuto sui personaggi. Come è stato rivelato nei precedenti episodi, infatti, la madre di Silvia Graziani (Luisa Amatucci) e moglie di(Lucio Allocca) si è spenta a causa di un infarto. A mesi di distanza dal tragico lutto di Carmen Scivittaro, storico volto di Teresina, la produzione ha dunque deciso di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redfabiuz : Oddio ma questo 'Un posto al sole' con i politici è bellissimo #blob - AuroraB67319288 : Prima o poi io quel telefono glielo ficco in quel posto dove non batte il sole! ?? Si era comportato così bene finor… - annaanicosia : forse è in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo ma se voglio ti prendo - mightasmaayrkas : @ertiti_nef forse le hai percepite comunque vedi, ma il mondo è tornato a posto e infatti oggi c'era il sole, bene così - sciasbat : @PomodoroMarco @double_quasar @KersevanRoberto @AvvocatoAtomico @Max_OGlasses 'c'è sempre qualche posto in cui splende il sole' -