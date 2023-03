Un minuto di silenzio per le vittime del naufragio di Cutro (Di venerdì 10 marzo 2023) Su tutti i campi della Serie BKT verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della tragedia accaduta a Cutro, come da indicazioni emanate dal Presidente del CONI.Il minuto di silenzio sarà accompagnato dalla lettura del seguente testo: “L’Italia onora la memoria delle 72 vittime del naufragio di Cutro con un minuto di silenzio, riflessione e preghiera da condividere attraverso la comunità sportiva e si unisce al dolore delle loro famiglie e dei loro cari. Il Governo rinnova il suo massimo impegno per contrastare la tratta di esseri umani, tutelare la dignità delle persone e salvare vite umane”. Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Su tutti i campi della Serie BKT verrà osservato undi raccoglimento in memoria delledella tragedia accaduta a, come da indicazioni emanate dal Presidente del CONI.Ildisarà accompagnato dalla lettura del seguente testo: “L’Italia onora la memoria delle 72deldicon undi, riflessione e preghiera da condividere attraverso la comunità sportiva e si unisce al dolore delle loro famiglie e dei loro cari. Il Governo rinnova il suo massimo impegno per contrastare la tratta di esseri umani, tutelare la dignità delle persone e salvare vite umane”. Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI ...

