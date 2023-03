Un libro per chi crede che la forma è contenuto (Di venerdì 10 marzo 2023) “I primi esempi di bottiglia Bordolese risalgono circa al 1850; la Borgognotta, invece, vede la sua origine intorno al 1780”. Sia lodato Giulio Iacchetti che in “Semplici formalità” (Johan & Levi) mi fornisce un ulteriore argomento a favore della borgognotta e di bottiglie similari quali albese e reggiana. Sempre amata la borgognotta formosa, di origine monastica, sempre detestata la bordolese scarna, di origine profana. E oggi scopro che la prima è Ancien Régime mentre la seconda è post-rivoluzionaria… Iacchetti è designer e letterato, oltre che progettare sa scrivere, e in questo libro oltre alle bottiglie racconta molte altre “forme esemplari, semplici, ben risolte”. Oggetti perfetti quali il cerotto, il lucchetto, il sacchetto, la forma del grana (“generata, non creata”), la lampadina, la tazzina (anche però l’odiato dissuasore ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 marzo 2023) “I primi esempi di bottiglia Bordolese risalgono circa al 1850; la Borgognotta, invece, vede la sua origine intorno al 1780”. Sia lodato Giulio Iacchetti che in “Semplicilità” (Johan & Levi) mi fornisce un ulteriore argomento a favore della borgognotta e di bottiglie similari quali albese e reggiana. Sempre amata la borgognotta formosa, di origine monastica, sempre detestata la bordolese scarna, di origine profana. E oggi scopro che la prima è Ancien Régime mentre la seconda è post-rivoluzionaria… Iacchetti è designer e letterato, oltre che progettare sa scrivere, e in questooltre alle bottiglie racconta molte altre “forme esemplari, semplici, ben risolte”. Oggetti perfetti quali il cerotto, il lucchetto, il sacchetto, ladel grana (“generata, non creata”), la lampadina, la tazzina (anche però l’odiato dissuasore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : TS: 'Matera, autore Codice di Giustizia Sportiva, sicuro: via il -15 alla Juve. Libro nero di Paratici,valutazione… - Inter : .@javierzanetti incontra i tifosi all’Inter Store per firmare il nuovo libro sulle maglie nerazzurre ??????… - UKRinIT : Lo stand nazionale ucraino alla 60ª Fiera del libro per ragazzi di Bologna è il vero centro di attrazione per i vis… - ornella47381466 : @BeppeConvertini @RaiLibri @MondadoriStore @RaiUno @monicagiandotti @benerinaldi @1AnnaFalchi @mfrittella… - giuliaforpeace : RT @Fondoambiente: Marzo è iniziato da pochi giorni e siamo già in piena #crisiidrica: ne abbiamo parlato con Vito Felice Uricchio. Leggi… -