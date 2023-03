“Un buon inizio” | il nuovo brano di Laura Pausini

(Di venerdì 10 marzo 2023) È finalmente disponibile in tutto il mondo Un/Un buen inicio in uscita per Atlantic Warner e inserito nelle principali playlist globali, ilsingolo di, già anticipato ai fan che hanno preso parte alle tre special performance di New York, Madrid e Milano di #30, la straordinaria maratona live per celebrare i trent’anni di carriera della cantante italiana più ascoltata del mondo. “Ilsingolo si intitola “Un”, ed è una fotografia di tutto ciò che mi ha portata fino a questo momento. Volevo regalarne un’anticipazione a chi è venuto a festeggiare con me a New York, Madrid e Milano, perché volevo che fosse il nostro, non solo il mio. È vero ...

Laura Pausini Un Buon Inizio testo significato e video nuovo singolo Tag24

È finalmente disponibile in tutto il mondo Un buon inizio/Un buen inicio in uscita per Atlantic Warner e inserito nelle principali playlist globali, il nuovo singolo di Laura Pausini, già anticipato ...La lotta per la vittoria è ormai una questione riservata a loro due, con Pedrosa che rimane alla finestra in terza posizione cercando di inserirsi nella bagarre all’inizio del settimo e dell’ottavo ...