Ultime Notizie – Ucraina-Russia, perché la battaglia di Bakhmut è 'in pausa': cosa succede (Di venerdì 10 marzo 2023) Calma apparente a Bakhmut: la città del Donbass, da settimane fulcro della guerra tra Ucraina e Russia, vive nelle Ultime ore una situazione particolare. Influisce, in particolare, la strategia della Wagner, la compagnia di mercenari guidata da Evgeny Prigozhin e schierata al fianco della Russia, tra tensioni e messaggi incrociati. "Sembra che il gruppo mercenario privato Wagner si stia prendendo una 'pausa tattica' a Bakhmut", ha scritto su Twtter l'Istituto per lo studio della guerra (Isw). Il think tank statunitense ritiene che Wagner stia aspettando "l'arrivo di rinforzi sufficienti di truppe russe convenzionali prima di proseguire con la battaglia". L'informazione è coerente con le posizioni che Prigozhin ha ribadito più volte nel corso degli ultimi giorni: i ...

