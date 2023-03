Ultime Notizie – Ucraina, 007 Gb: “Raid Russia ogni volta che Mosca accumula missili” (Di venerdì 10 marzo 2023) “L’intervallo tra le ondate di attacchi missilistici russi sta aumentando, perché la Russia probabilmente ha bisogno di accumulare missili di nuova produzione affinché ogni Raid sia abbastanza potente da colpire efficacemente la difesa aerea Ucraina”. Lo scrive l’intelligence del Ministero della Difesa britannico nel suo bollettino quotidiano su Twitter, osservando che ieri Mosca ha effettuato almeno 80 attacchi contro infrastrutture critiche in Ucraina durante i quali ha utilizzato missili da crociera, missili antiaerei, droni iraniani, nonché un numero insolitamente elevato di missili balistici ipersonici lanciati dall’aria. Questa è stata la prima grande ondata di attacchi a lungo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) “L’intervallo tra le ondate di attacchistici russi sta aumentando, perché laprobabilmente ha bisogno diredi nuova produzione affinchésia abbastanza potente da colpire efficacemente la difesa aerea”. Lo scrive l’intelligence del Ministero della Difesa britannico nel suo bollettino quotidiano su Twitter, osservando che ieriha effettuato almeno 80 attacchi contro infrastrutture critiche indurante i quali ha utilizzatoda crociera,antiaerei, droni iraniani, nonché un numero insolitamente elevato dibalistici ipersonici lanciati dall’aria. Questa è stata la prima grande ondata di attacchi a lungo ...

