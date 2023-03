Ultime Notizie – Terremoto in Umbria, altre due scosse a Umbertide (Di venerdì 10 marzo 2023) altre due scosse di Terremoto di magnitudo 2.3 e 2 sono state registrate in Umbria nella notte, tra mezzanotte e mezza e l’una, sempre nell’area di Umbertide, in provincia di Perugia, la stessa area colpita ieri dal sisma. Mentre proseguono le verifiche dei vigili del fuoco, le scuole a Umbertide e altri comuni della provincia di Perugia rimarranno chiuse a scopo precauzionale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 marzo 2023)duedidi magnitudo 2.3 e 2 sono state registrate innella notte, tra mezzanotte e mezza e l’una, sempre nell’area di, in provincia di Perugia, la stessa area colpita ieri dal sisma. Mentre proseguono le verifiche dei vigili del fuoco, le scuole ae altri comuni della provincia di Perugia rimarranno chiuse a scopo precauzionale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

