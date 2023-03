Ultime Notizie – Strage Amburgo, ex testimone di Geova principale sospettato (Di venerdì 10 marzo 2023) Il principale sospettato per la Strage di Amburgo, nella quale hanno perso la vita almeno otto persone, sarebbe un ex testimone di Geova di età compresa tra i 30 ed i 40 anni. Lo riporta il sito del quotidiano tedesco ‘Spiegel’, precisando che l’uomo – che non era noto alle autorità – avrebbe sparato con una pistola. Non è chiaro se l’arma fosse legalmente in suo possesso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) Ilper ladi, nella quale hanno perso la vita almeno otto persone, sarebbe un exdidi età compresa tra i 30 ed i 40 anni. Lo riporta il sito del quotidiano tedesco ‘Spiegel’, precisando che l’uomo – che non era noto alle autorità – avrebbe sparato con una pistola. Non è chiaro se l’arma fosse legalmente in suo possesso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EURACTIVItalia : Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Po… - VesuvioLive : Napoli, detenuti si innamorano e si sposano in carcere: “Con te voglio cambiare vita” - TuttoASRoma : Ho visto l’anima della Roma di Mourinho - NapoliFCNews : Rai, stasera torna La Domenica Sportiva: si parlerà delle ultime offerte arrivate per Osimhen #Napoli #SSCNapoli… - QdSit : Terrore a lavoro, operaio precipita dal soffitto: trasportato in ospedale -