Ultime Notizie Serie A: Mourinho in conferenza stampa, le parole di Allegri e Italiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9 MARZO Fiorentina, le parole di Italiano dopo la vittoria in Conference League Vincenzo Italiano ha commentato la vittoria della Fiorentina in Conference League. Juve, il commento di Allegri alla vittoria della Juve sul Friburgo Le parole del tecnico della Juve dopo la vittoria dei bianconeri in Europa League contro il Friburgo Roma, le parole di Mourinho dopo la vittoria in Europa League «Se andiamo in Spagna pensando alla Lazio perdiamo» non vuole distrazioni Mourinho dopo la vittoria contro la Real Sociedad della Roma Inter, Inzaghi: «Spezia ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9 MARZO Fiorentina, ledidopo la vittoria in Conference League Vincenzoha commentato la vittoria della Fiorentina in Conference League. Juve, il commento dialla vittoria della Juve sul Friburgo Ledel tecnico della Juve dopo la vittoria dei bianconeri in Europa League contro il Friburgo Roma, ledidopo la vittoria in Europa League «Se andiamo in Spagna pensando alla Lazio perdiamo» non vuole distrazionidopo la vittoria contro la Real Sociedad della Roma Inter, Inzaghi: «Spezia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Ultime notizie Calcio Estero: i senatori del Tottenham vogliono Pochettino l’emiro fa dietrofront sullo United le p… - PianetaMilan : #Zaccheroni, buone notizie: l’ex allenatore del Milan non è più in rianimazione #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitinterno : Incidente a Treviso ultime notizie: funerali congiunti per Barbara Brotto ed Eralda Sphaillari - abuondiritto : RT @GrSociale: ? È tempo di #Grs: prenditi 3?? minuti per non perdere le ultime notizie ? ???? ????????????????????: - marco_disca : RT @byoblu: In questa nuova puntata: le ultime novità sull'inchiesta di Bergamo sulla gestione Covid e sulle intercettazioni dell'ex minist… -