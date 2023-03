Ultime Notizie – Roma, titolare osteria ucciso a colpi pistola: l’omicida si costituisce (Di venerdì 10 marzo 2023) Il titolare dell’osteria degli Artisti è stato trovato morto in auto, ucciso a colpi di pistola intorno alle 20 a Roma. Poco prima un uomo di 42 anni si era costituito alla polizia dicendo di aver commesso un omicidio in via Germano Sommelier. Sul posto sono arrivate le volanti e la squadra mobile che hanno trovato in un’auto il titolare dell’osteria, un Romano di 40 anni. Sul posto anche la Scientifica. Nella vettura è stata trovata una pistola ma non è chiaro se si tratti dell’arma del delitto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) Ildell’degli Artisti è stato trovato morto in auto,diintorno alle 20 a. Poco prima un uomo di 42 anni si era costituito alla polizia dicendo di aver commesso un omicidio in via Germano Sommelier. Sul posto sono arrivate le volanti e la squadra mobile che hanno trovato in un’auto ildell’, unno di 40 anni. Sul posto anche la Scientifica. Nella vettura è stata trovata unama non è chiaro se si tratti dell’arma del delitto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

