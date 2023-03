Ultime Notizie Roma del 10-03-2023 ore 19:10 (Di venerdì 10 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno migranti in primo piano alla nozione in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla Libia Abbiamo allertato le autorità competenti non perdete tempo ho mandato i soccorsi scrive su Twitter e lo NG a bordo del peschereccio c’è una situazione di grave pericolo dice il capo missione di Mediterranea Saving humans tra le 9 e le 10 di questa mattina l’aereo Eagle One di fronte che ha sorvolato la posizione dell’imbarcazione e lo stesso a fare l’elicottero della US Navy tanto sono partiti i soccorsi una motovedetta della Guardia Costiera e salpata da Pozzallo le prefetture di Ragusa Siracusa Catania e Messina sarebbero state pre-allerta te per l’accoglienza quanto ti ha preso in circa 150 potrebbero sbarcare proprio a portarlo in serata Cambiamo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 marzo 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno migranti in primo piano alla nozione in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla Libia Abbiamo allertato le autorità competenti non perdete tempo ho mandato i soccorsi scrive su Twitter e lo NG a bordo del peschereccio c’è una situazione di grave pericolo dice il capo missione di Mediterranea Saving humans tra le 9 e le 10 di questa mattina l’aereo Eagle One di fronte che ha sorvolato la posizione dell’imbarcazione e lo stesso a fare l’elicottero della US Navy tanto sono partiti i soccorsi una motovedetta della Guardia Costiera e salpata da Pozzallo le prefetture di Ragusa Siracusa Catania e Messina sarebbero state pre-allerta te per l’accoglienza quanto ti ha preso in circa 150 potrebbero sbarcare proprio a portarlo in serata Cambiamo ...

