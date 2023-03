Ultime Notizie Roma del 10-03-2023 ore 15:10 (Di venerdì 10 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale venerdì pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano ferrighi migranti in primo piano alla rotonda in contatto con circa 500 persone su un balcone partito dalla Libia Abbiamo allertato le autorità competenti non perdete tempo mandate subito i soccorsi scrive su Twitter a bordo del motopeschereccio c’è una situazione di grave pericolo dice il capo missione di Mediterranea Saving humans tra le 9 e le 10 di questa mattina l’aereo Eagle One di fronte che ha sorvolato la posizione del imbarca te lo stesso ha fatto un elicottero della US Navy Mediterranea chiede che venga lanciato ha subito un’operazione di soccorso si tratta di un peschereccio sta pieno di profughi in fuga e chiede aiuto Ci sono donne e bambini e per questo chiediamo scriverlo MG che vengono inviate Le moto vedete in Algeri della Guardia Costiera intanto si è rischiata ancora ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 marzo 2023)dailynews radiogiornale venerdì pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano ferrighi migranti in primo piano alla rotonda in contatto con circa 500 persone su un balcone partito dalla Libia Abbiamo allertato le autorità competenti non perdete tempo mandate subito i soccorsi scrive su Twitter a bordo del motopeschereccio c’è una situazione di grave pericolo dice il capo missione di Mediterranea Saving humans tra le 9 e le 10 di questa mattina l’aereo Eagle One di fronte che ha sorvolato la posizione del imbarca te lo stesso ha fatto un elicottero della US Navy Mediterranea chiede che venga lanciato ha subito un’operazione di soccorso si tratta di un peschereccio sta pieno di profughi in fuga e chiede aiuto Ci sono donne e bambini e per questo chiediamo scriverlo MG che vengono inviate Le moto vedete in Algeri della Guardia Costiera intanto si è rischiata ancora ...

