Ultime Notizie Roma del 10-03-2023 ore 11:10 (Di venerdì 10 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all'ascolto da Francesco Vitale sono circa 50 gli sfollati Umberto Dei provincia di Perugia 2 nelle scorse ore si è verificata una scossa di terremoto qualcuno è stato costretto a uscire di casa qualcun altro l'ha fatto perché non si sentiva sicura restarci 36 sono abitanti della frazione di Pierantonio una quindicina del Capoluogo a quanto ci risulta nessuno ha dormito in tenda spiegato il sindaco Luca Carinzia intervistato da Sky Tg24 per fortuna non ci sarebbero le vittime e feriti neanche ieri ha aggiunto il primo cittadino l'ufficio del procuratore Distrettuale di Manhattan ha di recente avvertito gli avvocati di Donald Trump che l'ex presidente rischia accuse penali per il suo ruolo pagamenti Secret è una pornostar lo riferiscono quattro fonti informate a New York Times il presidente Clean g imping si è assicurato un ...

