Ultime Notizie Roma del 10-03-2023 ore 09:10 (Di venerdì 10 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale venerdì 10 marzo Buongiorno da Francesco Vitale c'è anche la tenta sempre a fare i 7 morti della sparatoria avvenuta ieri sera in un tempio dei Testimoni di Geova ad Amburgo ma non abbiamo la certezza assoluta corso le verifiche precisato un portavoce della polizia secondo Notizie confermato il corpo dell'uomo sarebbe stato trovato dopo che le forze di sicurezza intervenuta nell'edificio hanno sentito Uno sparo isolato migranti Consiglio dei Ministri a Cutro approvato il decreto salgono le pene trafficanti il sindaco di Crotone lamenta di non essere tra le istituzioni locali presenti al consiglio dei ministri intanto scritte contro il Ministro dell'Interno piantedosi governo sono comparse le la strada verso Cutro il presidente russo Vladimir Putin ha cambiato i suoi Piani su operazione speciale si è preparata una lunga ...

