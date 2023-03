Ultime Notizie – Parenti vittime: “Invito Meloni? Troppo tardi, stiamo andando via” (Di venerdì 10 marzo 2023) “L’Invito di noi Parenti delle vittime a Palazzo Chigi? Nessuno ci ha detto nulla. Lo apprendiamo da lei in questo momento. Siamo qui da tredici giorni in attesa di potere riportare in Afghanistan i nostri cari, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica Mattarella, non abbiamo visto nessuno, qui alla camera ardente. Ora apprendiamo da lei di questo Invito. Troppo tardi… Noi, non appena ci daranno l’autorizzazione per rimpatriare le salme, lasceremo l’Italia. E torneremo in Germania o negli altri paesi da cui veniamo”. A parlare con l’Adnkronos è Alauddin Mohibzada, un afghano di 23 anni che fa l’educatore e vive in Germania. Alauddin ha perso la zia, Munika, 35 anni, sorella della madre, e due cuginette, di 12 e 8 anni, rispettivamente Maewa e Hadija. Un altro cuginetto, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) “L’di noidellea Palazzo Chigi? Nessuno ci ha detto nulla. Lo apprendiamo da lei in questo momento. Siamo qui da tredici giorni in attesa di potere riportare in Afghanistan i nostri cari, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica Mattarella, non abbiamo visto nessuno, qui alla camera ardente. Ora apprendiamo da lei di questo… Noi, non appena ci daranno l’autorizzazione per rimpatriare le salme, lasceremo l’Italia. E torneremo in Germania o negli altri paesi da cui veniamo”. A parlare con l’Adnkronos è Alauddin Mohibzada, un afghano di 23 anni che fa l’educatore e vive in Germania. Alauddin ha perso la zia, Munika, 35 anni, sorella della madre, e due cuginette, di 12 e 8 anni, rispettivamente Maewa e Hadija. Un altro cuginetto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PerlaneraUno : RT @Franc_Pon: Ultime notizie. Stanno arrivando centinaia (centinaia) di barconi verso l’Italia. Fra questo una nave Ong con 500 persone. O… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (10/03/23) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - dentalfuma : Sta cercando un'esperienza di cura dentale affidabile e moderna? Lo Studio Odontoiatrico Fumagalli è quello che fa… - SicilianoSum : RT @Franc_Pon: Ultime notizie. Stanno arrivando centinaia (centinaia) di barconi verso l’Italia. Fra questo una nave Ong con 500 persone. O… - tuttonapoli : Sky - Ultime sulle formazioni: Spalletti non cambia, due dubbi per Gasperini -