Ultime Notizie – Papa | “Se una stanchezza non fa vedere chiaramente darò le dimissioni”

"Una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose. La mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni. Anche il problema fisico, può darsi. Su questo domando sempre e seguo i consigli. Come vanno le cose? Ti sembra che devo… alle persone che mi conoscono, anche ad alcuni cardinali intelligenti. E mi dicono la verità: continua, va bene. Ma per favore: gridare a tempo". Così Papa Francesco a una domanda su cosa potrebbe portarlo in futuro a dimettersi, in un'intervista a Rsi, la televisione svizzera in lingua italiana, anticipata da 'Corriere della Sera', 'La Repubblica' e 'La Stampa'. "Quella del ginocchio è stata un'umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene", ha aggiunto Papa Francesco.

