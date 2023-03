Ultime Notizie – Nord Stream, Zelensky: “Ultime notizie fanno il gioco della Russia” (Di venerdì 10 marzo 2023) Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha definito “molto pericolose” le Ultime informazioni pubblicate dal New York Times sulla presunta partecipazione di un gruppo filo-ucraino al sabotaggio del gasdotto Nord Stream, ritenendo che questa notizia “fa il gioco della Russia”. Nel corso di una conferenza stampa a Kiev insieme al primo ministro finlandese Sanna Marin, Zelensky ha insistito ancora una volta per sollevare l’Ucraina dalla responsabilità delle esplosioni del gasdotto, lo scorso settembre. “Non abbiamo niente a che vedere con queste – ha affermato -. Non lo hanno fatto gli ucraini”. Il presidente ucraino si è rammaricato del fatto che l’unico beneficiario delle Ultime informazioni sia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) Il presidente dell’Ucraina Volodymyrha definito “molto pericolose” leinformazioni pubblicate dal New York Times sulla presunta partecipazione di un gruppo filo-ucraino al sabotaggio del gasdotto, ritenendo che questa notizia “fa il”. Nel corso di una conferenza stampa a Kiev insieme al primo ministro finlandese Sanna Marin,ha insistito ancora una volta per sollevare l’Ucraina dalla responsabilità delle esplosioni del gasdotto, lo scorso settembre. “Non abbiamo niente a che vedere con queste – ha affermato -. Non lo hanno fatto gli ucraini”. Il presidente ucraino si è rammaricato del fatto che l’unico beneficiario delleinformazioni sia ...

