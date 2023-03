Ultime Notizie – Naufragio Cutro | Calenda | “‘Meloni inventa nuovi reati al posto di dare spiegazioni”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 10 marzo 2023) A“non è stato detto cosa non ha funzionato”. Lo ha detto Carlo, a Tagadà, a proposito del Consiglio dei ministri asuldei migranti. “Non c’è alcun dolo, non l’ho mai pensato. Ma qualcosa non ha funzionato” aggiunge. “Io avrei fatto un’analisi e avrei detto, non ha funzionato questo. Avrei detto parole di grande cordoglio, inequivocabili. Se la Meloni avesse detto questo, invece, diresul globo terracqueo sarebbe stato più semplice – ha spiegato il leader di Azione -. Perché dobbiamo avere un presidente del Consiglio che davanti a una tragedia dice, abbiamo fatto tutto perfettamente? Ci sono 70 morti. E perché dobbiamo avere una opposizione che dice, l’avete provocato voi. Non si può capire quello che è ...