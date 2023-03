Ultime Notizie – Naufragio Crotone, fratello vittima: “Meloni ci invita? Nessuno ci ha detto nulla” (Di venerdì 10 marzo 2023) “La presidente del Consiglio italiana Meloni ci ha invitati a Palazzo Chigi? Non ne so niente, Nessuno ci ha detto nulla”. A parlare con l’Adnkronos è Habib Amini, un giovane afghano che nel Naufragio di Cutro ha perso la sorella Jomgh Gol di 29 anni e il cognato Mohamed Arabzadeh di 31 anni. Habib aspetta da giorni il documento che permetta il trasferimento delle salme in Afghanistan. “Vediamo cosa succede oggi – dice – io dovrei tornare a lavorare in Germania”. Poi parlando dell’invito a Palazzo Chigi aggiunge: “Vediamo cosa dicono gli altri parenti e poi decideremo”. Intanto si terrà a partire dal prossimo 17 marzo l’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sul Naufragio. L’incipit probatorio riguarda al momento solo lo scafista minorenne di 17 anni di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) “La presidente del Consiglio italianaci hati a Palazzo Chigi? Non ne so niente,ci ha”. A parlare con l’Adnkronos è Habib Amini, un giovane afghano che neldi Cutro ha perso la sorella Jomgh Gol di 29 anni e il cognato Mohamed Arabzadeh di 31 anni. Habib aspetta da giorni il documento che permetta il trasferimento delle salme in Afghanistan. “Vediamo cosa succede oggi – dice – io dovrei tornare a lavorare in Germania”. Poi parlando dell’invito a Palazzo Chigi aggiunge: “Vediamo cosa dicono gli altri parenti e poi decideremo”. Intanto si terrà a partire dal prossimo 17 marzo l’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sul. L’incipit probatorio riguarda al momento solo lo scafista minorenne di 17 anni di ...

