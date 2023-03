Ultime Notizie – Mourinho, ricorso respinto: squalifica 2 giornate resta (Di venerdì 10 marzo 2023) Confermata la squalifica di 2 giornate per l’allenatore della Roma, José Mourinho, dopo l’espulsione nel match perso 2-1 dai giallorossi sul campo della Cremonese. Sabato scorso era stata disposta una sospensiva che ha consentito a Mourinho di andare in panchina nella sfida con la Juve. Ora la Corte Sportiva d’Appello presieduta da Umberto Maiello ha respinto il ricorso presentato dalla Roma in merito alla squalifica di 2 giornate. Mourinho è destinato a saltare la gara col Sassuolo e il successivo derby con la Lazio. Il tecnico, espulso in occasione della gara di campionato con la Cremonese disputata martedì 28 febbraio, era stato sanzionato con 2 giornate di squalifica e un’ammenda di 10.000 euro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) Confermata ladi 2per l’allenatore della Roma, José, dopo l’espulsione nel match perso 2-1 dai giallorossi sul campo della Cremonese. Sabato scorso era stata disposta una sospensiva che ha consentito adi andare in panchina nella sfida con la Juve. Ora la Corte Sportiva d’Appello presieduta da Umberto Maiello hailpresentato dalla Roma in merito alladi 2è destinato a saltare la gara col Sassuolo e il successivo derby con la Lazio. Il tecnico, espulso in occasione della gara di campionato con la Cremonese disputata martedì 28 febbraio, era stato sanzionato con 2die un’ammenda di 10.000 euro ...

