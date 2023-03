Ultime Notizie – Monti Pietà, Faldella (Affide): “Doveroso ricordare loro antica tradizione” (Di venerdì 10 marzo 2023) “Abbiamo ritenuto che fosse Doveroso ricordare l’antica tradizione dei Monti di Pietà per poter comprendere cosa è stata la sua evoluzione e quello che è il credito su pegno oggi. Una grande trasformazione che vede un’attività con una base economica e sociale rivolta ad una pluralità di soggetti. Una fonte di credito alternativo caratterizzato dalla velocità per soggetti non bancabili”. Così il presidente di Affide, Michele Faldella, a margine della conferenza intitolata “I Monti di Pietà, nascita ed evoluzione della più antica istituzione finanziaria” organizzata dall’organizzazione dal lui presieduta e tenutasi presso Palazzo Santacroce Petrignani a Roma. “Oggi Affide ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) “Abbiamo ritenuto che fossel’deidiper poter comprendere cosa è stata la sua evoluzione e quello che è il credito su pegno oggi. Una grande trasformazione che vede un’attività con una base economica e sociale rivolta ad una pluralità di soggetti. Una fonte di credito alternativo caratterizzato dalla velocità per soggetti non bancabili”. Così il presidente di, Michele, a margine della conferenza intitolata “Idi, nascita ed evoluzione della piùistituzione finanziaria” organizzata dall’organizzazione dal lui presieduta e tenutasi presso Palazzo Santacroce Petrignani a Roma. “Oggiha ...

