Ultime Notizie – Milano, investe uomo in monopattino e scappa: arrestato per omicidio stradale (Di venerdì 10 marzo 2023) Incidente mortale in monopattino questa notte a Milano, in via Beldiletto, angolo viale Famagosta, dove alle 3 circa un 33enne equadoriano a bordo del mezzo elettrico si è schiantato contro un'auto guidata da un 25enne con patente revocata e precedenti penali. Gravissimo, il 33enne è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico, dove è successivamente morto. Il conducente dell'auto, invece, è fuggito dopo l'incidente. A bordo del mezzo c'era una ragazza italiana di 25 anni, risultata positiva al test per alcol e droga, che agli agenti della Polizia locale che indagano sull'incidente ha inizialmente detto di essere stata lei alla guida. Poi, di fronte alle evidenze, ha ammesso che al volante ci fosse il coetaneo, arrestato poco fa per omicidio stradale.

