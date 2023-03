Ultime Notizie – Migranti, 500 a rischio su barcone. Casarini: “Serve soccorso subito” (Di venerdì 10 marzo 2023) “Il telefono di soccorso civile Alarm Phone ha segnalato da stamattina presto una situazione di grave pericolo per 500 persone che si trovano a bordo di un motopeschereccio al largo della Sicilia, nel Mare Jonio. Tutte le autorità competenti sono state tempestivamente avvisate. Tra le 9 e le 10 di questa mattina l’aereo Eagle 1 di Frontex ha sorvolato la posizione dell’imbarcazione. E lo stesso ha fatto un elicottero della US Navy. Come Mediterranea chiediamo alle Autorità italiane di lanciare subito un’operazione di soccorso per salvare quelle vite”. A dirlo è il capomissione di Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini. “Mrcc Roma ha tutte le informazioni da diverse ore – aggiunge -. A scanso di equivoci questa è una situazione di distress, chiediamo che per favore inviino le motovedette e i mezzi aerei della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) “Il telefono dicivile Alarm Phone ha segnalato da stamattina presto una situazione di grave pericolo per 500 persone che si trovano a bordo di un motopeschereccio al largo della Sicilia, nel Mare Jonio. Tutte le autorità competenti sono state tempestivamente avvisate. Tra le 9 e le 10 di questa mattina l’aereo Eagle 1 di Frontex ha sorvolato la posizione dell’imbarcazione. E lo stesso ha fatto un elicottero della US Navy. Come Mediterranea chiediamo alle Autorità italiane di lanciareun’operazione diper salvare quelle vite”. A dirlo è il capomissione di Mediterranea Saving Humans, Luca. “Mrcc Roma ha tutte le informazioni da diverse ore – aggiunge -. A scanso di equivoci questa è una situazione di distress, chiediamo che per favore inviino le motovedette e i mezzi aerei della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paoloigna1 : RT @agorarai: Le ultime notizie dal conflitto in Ucraina e il commento dei nostri ospiti @camporin1, Paolo Zeppa e @MdGOfficial #agorarai #… - GAriztizabal : RT @corgiallorosso: Tifoso della #RealSociedad si aggrappa ad una grata del settore ospiti e perde un dito - corgiallorosso : Tifoso della #RealSociedad si aggrappa ad una grata del settore ospiti e perde un dito - ANNAQuercia : la russia mandi in galera putin e tutto il governo, se non lo fa è complice, la #Russia è una dittatura Il Cremlin… - PianetaMilan : #Milan, gloria ed incassi: arriva il tesoretto della #ChampionsLeague #SempreMilan -