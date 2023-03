Ultime Notizie – Meloni al congresso Cgil, parlerà dal palco il 17 marzo (Di venerdì 10 marzo 2023) Giorgia Meloni parlerà dal palco del congresso Cgil che si aprirà a Rimini il 15 marzo prossimo. Per questioni di agenda la premier non interverrà il giorno di apertura ma il 17 marzo in mattinata. L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’assise. All’invito il sindacato di Corso Italia lavorava da tempo. “Il fatto che il premier abbia accettato di partecipare al congresso lo considero positivo perché dice del rispetto e del riconoscimento di un sindacato che rappresenta milioni di persone e ha alle spalle una storia secolare” ha commentato il leader Cgil Maurizio Landini. “Non abbiamo mai avuto una pregiudiziale verso nessun governo: facciamo i conti e ci misuriamo con gli esecutivi che ci sono. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) Giorgiadaldelche si aprirà a Rimini il 15prossimo. Per questioni di agenda la premier non interverrà il giorno di apertura ma il 17in mattinata. L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’assise. All’invito il sindacato di Corso Italia lavorava da tempo. “Il fatto che il premier abbia accettato di partecipare allo considero positivo perché dice del rispetto e del riconoscimento di un sindacato che rappresenta milioni di persone e ha alle spalle una storia secolare” ha commentato il leaderMaurizio Landini. “Non abbiamo mai avuto una pregiudiziale verso nessun governo: facciamo i conti e ci misuriamo con gli esecutivi che ci sono. ...

