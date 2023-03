Ultime Notizie – Inchiesta Open, battibecco in aula tra Renzi e il pm Turco (Di venerdì 10 marzo 2023) Nuovo scontro in aula tra Matteo Renzi e il sostituto procuratore Luca Turco durante l’udienza, questa mattina, al tribunale di Firenze per la richiesta di rinvio a giudizio, davanti al gup Sara Farini, per l’Inchiesta sulla Fondazione Open in cui il senatore di Italia Viva è indagato, insieme ad altri, per finanziamento illecito ai partiti. Quando il pm Turco è arrivato, apprende l’Adnkronos, Renzi era già in aula e gli si è rivolto dicendo: “Ma perché lei ha tutti questi quaderni? Lei non può portarli qui”. E Renzi ha risposto: “Ma come si permette? Lei non ha alcun titolo per dirmi che cosa portare e cosa no. Decide il giudice, non lei. Faccia il suo e non si permetta”. Matteo Renzi è arrivato, alle ore 10.30, al ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) Nuovo scontro intra Matteoe il sostituto procuratore Lucadurante l’udienza, questa mattina, al tribunale di Firenze per la richiesta di rinvio a giudizio, davanti al gup Sara Farini, per l’sulla Fondazionein cui il senatore di Italia Viva è indagato, insieme ad altri, per finanziamento illecito ai partiti. Quando il pmè arrivato, apprende l’Adnkronos,era già ine gli si è rivolto dicendo: “Ma perché lei ha tutti questi quaderni? Lei non può portarli qui”. Eha risposto: “Ma come si permette? Lei non ha alcun titolo per dirmi che cosa portare e cosa no. Decide il giudice, non lei. Faccia il suo e non si permetta”. Matteoè arrivato, alle ore 10.30, al ...

