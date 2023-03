Ultime Notizie – Germania, persone in ostaggio in una farmacia di Karlsruhe (Di venerdì 10 marzo 2023) Dispiegamento massiccio di agenti a Karlsruhe, nel sudovest della Germania, per una presa di ostaggi in una farmacia. Un’ampia zona è stata chiusa al traffico e ai pedoni. Le forze dell’ordine hanno aperto una scuola per riunire i residenti che non sono riusciti a tornare nelle proprie case, situate nella zona interessata dall’operazione. Nessuna informazione è trapelata sul numero di persone che si trova all’interno della farmacia, rende noto la Bild, ma le forze dell’ordine hanno stabilito un contatto con il o i possibili sequestratori. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) Dispiegamento massiccio di agenti a, nel sudovest della, per una presa di ostaggi in una. Un’ampia zona è stata chiusa al traffico e ai pedoni. Le forze dell’ordine hanno aperto una scuola per riunire i residenti che non sono riusciti a tornare nelle proprie case, situate nella zona interessata dall’operazione. Nessuna informazione è trapelata sul numero diche si trova all’interno della, rende noto la Bild, ma le forze dell’ordine hanno stabilito un contatto con il o i possibili sequestratori. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

