Ultime Notizie – Georgia, ddl su agenti stranieri bloccato anche in seconda lettura (Di venerdì 10 marzo 2023) Il Parlamento Georgiano ha votato in seconda lettura contro il disegno di legge sulle organizzazione degli agenti stranieri che ha innescato proteste di massa negli ultimi giorni, ha reso noto l'emittente tv Rustavi-2. Solo un deputato ha votato in favore del disegno di legge, 35 hanno votato contro e gli altri 76 si sono astenuti.

