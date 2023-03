Ultime Notizie – E’ morto Robert Blake, il detective Tony Baretta (Di venerdì 10 marzo 2023) L’attore statunitense Robert Blake, che ha interpretato il folle assassino Perry Smith nel film “A sangue freddo” (1967) e il popolare detective Tony Baretta nella omonima serie tv del 1975-78 prima che un clamoroso processo per omicidio a Hollywood distruggesse la sua carriera, è morto all’età di 89 anni giovedì 9 marzo nella sua casa di Los Angeles. Da tempo soffriva di malattie cardiache. Per il ruolo di Tony Baretta, Robert Blake – pseudonimo di Michael James Gubitosi, italoamericano di seconda generazione – aveva ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali un Emmy Award (1975) e un Golden Globe (1976). Blake esordì come baby attore nella serie cinematografica “Simpatiche canaglie” recitando in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) L’attore statunitense, che ha interpretato il folle assassino Perry Smith nel film “A sangue freddo” (1967) e il popolarenella omonima serie tv del 1975-78 prima che un clamoroso processo per omicidio a Hollywood distruggesse la sua carriera, èall’età di 89 anni giovedì 9 marzo nella sua casa di Los Angeles. Da tempo soffriva di malattie cardiache. Per il ruolo di– pseudonimo di Michael James Gubitosi, italoamericano di seconda generazione – aveva ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali un Emmy Award (1975) e un Golden Globe (1976).esordì come baby attore nella serie cinematografica “Simpatiche canaglie” recitando in ...

