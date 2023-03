Ultime Notizie – Covid Italia, Iss: Rt sale, ricoveri in calo (Di venerdì 10 marzo 2023) Rt a 0,97 in aumento rispetto a 7 giorni fa, in lieve diminuzione l’incidenza, ricoveri in calo. E’ quanto emerge dal report con i dati settimanali del monitoraggio Covid-19 della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. “In lieve diminuzione l’incidenza settimanale a livello nazionale: 41 ogni 100.000 abitanti (3-9 marzo) contro 45 ogni 100.000 abitanti (24 febbraio-2 marzo)” sottolinea il report. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) Rt a 0,97 in aumento rispetto a 7 giorni fa, in lieve diminuzione l’incidenza,in. E’ quanto emerge dal report con i dati settimanali del monitoraggio-19 della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. “In lieve diminuzione l’incidenza settimanale a livello nazionale: 41 ogni 100.000 abitanti (3-9 marzo) contro 45 ogni 100.000 abitanti (24 febbraio-2 marzo)” sottolinea il report. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

