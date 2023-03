Ultime Notizie – Confronto tra sindaci delle Città metropolitane e Confindustria su Pnrr (Di venerdì 10 marzo 2023) La necessità di stringere un’alleanza tra amministratori locali e imprenditori, per sfruttare fino in fondo la grande opportunità del Pnrr. Non solo per la realizzazione delle opere pubbliche previste, ma anche perché questa sia veramente l’occasione per un rilancio generale dell’economia, per dare una spinta alla crescita del Paese anche oltre la scadenza del 2026, e per cambiare tutto ciò che, nelle procedure della pubblica amministrazione, spesso ostacola invece di agevolare l’impegno degli amministratori e delle imprese in favore delle proprie comunità. Questo il senso dell’incontro di lavoro che ha visto oggi riuniti nella sede nazionale dell’Anci i sindaci delle 14 Città metropolitane e i rappresentanti delle articolazioni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) La necessità di stringere un’alleanza tra amministratori locali e imprenditori, per sfruttare fino in fondo la grande opportunità del. Non solo per la realizzazioneopere pubbliche previste, ma anche perché questa sia veramente l’occasione per un rilancio generale dell’economia, per dare una spinta alla crescita del Paese anche oltre la scadenza del 2026, e per cambiare tutto ciò che, nelle procedure della pubblica amministrazione, spesso ostacola invece di agevolare l’impegno degli amministratori eimprese in favoreproprie comunità. Questo il senso dell’incontro di lavoro che ha visto oggi riuniti nella sede nazionale dell’Anci i14e i rappresentantiarticolazioni ...

