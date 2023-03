Ultime Notizie – Cardini: “Il Monte di Pietà è una forma di aiuto per uscire da stato di auto e disistima” (Di venerdì 10 marzo 2023) “La storia dei Monti di Pietà è complessa perché riguarda molti aspetti del vivere e dell’agire nelle società. Forme di Monti sono diffuse ovunque e, dunque, presentano un elemento finanziario, economico e sociale”. Lo ha detto il professore emerito di Storia medievale presso l’Istituto di Scienze Umane e Sociali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Franco Cardini, a margine della conferenza intitolata “I Monti di Pietà, nascita ed evoluzione della più antica istituzione finanziaria” organizzata da Affide e tenutasi presso Palazzo Santacroce Petrignani a Roma. “Il Monte di Pietà porta un rimedio non solo economico – ha continuato parlando dei benefici che si possono trarre dai Monti -. Questo offre al cliente quel supplemento di fiducia che gli istituti creditizi, presenti nella società civile, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) “La storia dei Monti diè complessa perché riguarda molti aspetti del vivere e dell’agire nelle società. Forme di Monti sono diffuse ovunque e, dunque, presentano un elemento finanziario, economico e sociale”. Lo ha detto il professore emerito di Storia medievale presso l’Istituto di Scienze Umane e Sociali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Franco, a margine della conferenza intitolata “I Monti di, nascita ed evoluzione della più antica istituzione finanziaria” organizzata da Affide e tenutasi presso Palazzo Santacroce Petrignani a Roma. “Ildiporta un rimedio non solo economico – ha continuato parlando dei benefici che si possono trarre dai Monti -. Questo offre al cliente quel supplemento di fiducia che gli istituti creditizi, presenti nella società civile, ...

