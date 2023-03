Ultime Notizie – Biglietti aerei | decidono gli algoritmi | come cambia il prezzo?

(Di venerdì 10 marzo 2023)ildei? E perché salgono e scendono continuamente, senza un apparente criterio logico? Sono le domande che si pone chiunque voglia prenotare online un volo verso una qualunque destinazione, senza ricorrere a un’agenzia di viaggio. La risposta, allo stesso tempo semplice e articolata, è che i prezzi sono gestiti dagli. Il problema è capire anche quali sono realmente i criteri che l’intelligenza artificiale usa per farli salire e scendere, secondo le esigenze indicate dalle compagnie aeree. Alcune informazioni sono di dominio pubblico, altre continuano ad essere tenute ‘segrete’ per non alimentare dubbi, più o meno legittimi, sulla correttezza delle operazioni. L’Adnkronos ha parlato con un manager di una compagnia aerea che spiega quali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ginko92_ : RT @pomeriggio5: Tra pochissimo a #Pomeriggio5 tante notizie di attualità: dalle ultime sul caso della Madonna di Trevignano alle novità di… - FrancescoDioni4 : RT @pomeriggio5: Tra pochissimo a #Pomeriggio5 tante notizie di attualità: dalle ultime sul caso della Madonna di Trevignano alle novità di… - corgiallorosso : +++ #Mourinho, confermata la squalifica di due giornate - News24_it : Nord Stream, Zelensky: 'Ultime notizie fanno il gioco della Russia' - pomeriggio5 : Tra pochissimo a #Pomeriggio5 tante notizie di attualità: dalle ultime sul caso della Madonna di Trevignano alle no… -

Maria è tornata per riprendere le suecose, accompagnata da Lorenzo, il suo nuovo ragazzo. Matteo tutto si sarebbe aspettato tranne questo. L'amarezza dell'addio si trasforma in rabbia non ...... a mantenere alta l'attenzione sulle utility sono anche leindicazioni riportate dai ... Utility:positive per 5 titoli Cosi come commentato per l'andamento dei prezzi del gas, Equita SIM ...Gli agenti del commissariato Decumani , durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti , hanno controllato l'abitazione di un uomo in via Forcella dove hanno sorpreso lo stesso ...

Covid, news. Tribunale dei ministri archivia posizione di Conte, Speranza, Lamorgese Sky Tg24

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 10 MAR - È previsto per domani attorno alle 11 l'arrivo nel porto di Reggio Calabria di nave "Diciotti", della Guardia costiera, con a bordo circa seicento migranti soccorsi ...Pellegri al netto di brutte sorprese tornerà nell’elenco dei convocati, ma ovviamente potrà semmai entrare a partita in corso, quindi il riferimento centrale resterà Sanabria (autore di 4 gol nelle ...