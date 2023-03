Ultime Notizie – Balneari, Consiglio di Stato: no alla proroga (Di venerdì 10 marzo 2023) Il Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni Balneari alla fine del 2024. La misura, contenuta nel decreto Milleproroghe, scrivono in una sentenza del 1 marzo, è “in contrasto” con la direttiva Bolkestein e quindi “va disapplicata da qualunque organo dello Stato”. Il pronunciamento del Consiglio di Stato in un pronunciamento sul tema circa una questione relativa al Comune di Manduria e al relativo ricorso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato contro l’amministrazione che aveva prorogato alcune concessioni demaniali marittime. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) Ildiboccia ladelle concessionifine del 2024. La misura, contenuta nel decreto Milleproroghe, scrivono in una sentenza del 1 marzo, è “in contrasto” con la direttiva Bolkestein e quindi “va disapplicata da qualunque organo dello”. Il pronunciamento deldiin un pronunciamento sul tema circa una questione relativa al Comune di Manduria e al relativo ricorso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato contro l’amministrazione che avevato alcune concessioni demaniali marittime. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

