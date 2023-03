Ultime Notizie – “Attenti agli zingari in metro” | Atac | “Annuncio inaccettabile”

(Di venerdì 10 marzo 2023) “”.giudical’diffuso daltoparlanti dellaA a Roma oggi. L’episodio è stato denunciato, via twitter, dalla giornalista Francesca Mannocchi. ”, una volta ricevuta la segnalazione, si è subito attivata e ha individuato il responsabile dell’offensivo e discriminatorio emesso in una stazione dellaA. L’non era ovviamente registrato. Si è trattata di una iniziativa personale che l’azienda giudica. Il responsabile, quindi, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare”, comunica. ”A, Roma, ora: d...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #ManchesterUnited, #Elliott ha superato la seconda fase di vendita del club #ACMilan #milan #SempreMilan - CorriereCitta : ‘Attenti agli zingari’, l’annuncio shock sulla Metro A di Roma. L’azienda: ‘Responsabile sarà punito’ - silvano73068906 : RT @VGjondrekaj: Le ultime parole di Giogia #Meloni hanno dato un impulso ai migranti di muoversi verso Italia che vuole regolare i migrant… - FilippoCarmigna : Borse Ue in rosso, pesa l’allarme sulle banche Usa. Balzo del gas sopra 50 euro @sole24ore -

Nellequattro settimane , però, un migliaio abbondante di morti li abbiamo avuti ". "Questo implica che una parte di persone non è in grado di difendersi dal virus o, comunque, ci sono molti a ...TEMI: installazione per la pace installazione piazza duomofriuliudine pezze di lanaIn Piazza Duomo pezze di lana per chiedere la pace in tutte le lingue del mondo Il ...Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e Risparmio sono l'elemento distintivo di Mercati+, la sezione premium del Sole 24 Ore. Qui per scoprire come ...

Covid, news. Tribunale dei ministri archivia posizione di Conte, Speranza, Lamorgese Sky Tg24

I due si sono scambiati i messaggi durante gli ultimi Mondiali in Qatar e, quest'oggi, le casacche autografate in vista della sfida fra Inghilterra e Francia al Sei Nazioni. Interessi comuni che ...Riprende il campionato di serie A2 dopo la pausa per le finali di Coppa Italia che si sono tenute lo scorso fine settimana a Battipaglia e il Basket Club Bolzano va a far visita proprio alla seconda..