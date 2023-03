Ultime Notizie – Amburgo | strage in chiesa Testimoni di Geova | “Almeno 7 morti”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 10 marzo 2023) Settee otto feriti, secondo la Bild, ad. Attorno alle 21 sono stati sparati numerosi colpi in unadidinel quartiere di Alsterdorf, come riferisce l’edizione online del quotidiano. La polizia ha isolato la zona, ai cittadini è stata segnalata una situazione di ‘pericolo estremo’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione