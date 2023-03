Ue | squallide accuse da sinistra | “Meloni ha le mani sporche di sangue” FdI | “Siamo inorriditi”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il dibattito sull’immigrazione si sposta in Europa e i toni si esasperano, da, peggio ancora che in Italia, all’indodella trasferta del governoa Cutro. I Paesi che non vogliono trattare con l’Italia la “condivisione” dei problemi relativi al flusso dei migranti verso le nostre coste, fanno fronte compatto. In una lettera sottoscritta, tra gli altri, da Gera, Francia e Svizzera, il Nord Europa punta sui cosiddetti “movimenti secondari”, accusando di fatto il governodi non fare abbastanza per fermare i flussi di migranti che dall’Italia raggiungono gli altri Paesi europei. Ma è dal gruppo parlamentare di, in Europa, che arriva l’accusa più squallida e becera, che neanche laitaliana si è permessa di avanzare in questi ...