Ue pronta alla revisione della direttiva sull’efficienza energetica: gli obblighi per gli Stati membri (Di venerdì 10 marzo 2023) Parlamento Ue, Commissione europea e Consiglio hanno raggiunto un accordo sul risparmio energetico. La novità più importante è l’imposizione di una riduzione, entro il 2030, del consumo da parte degli Stati membri dell’Unione Europea di almeno l’11,7% rispetto alle previsioni di consumo energetico formulate nel 2020. Tra le altre misure adottate ci sono anche maggiori ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Parlamento Ue, Commissione europea e Consiglio hanno raggiunto un accordo sul risparmio energetico. La novità più importante è l’imposizione di una riduzione, entro il 2030, del consumo da parte deglidell’Unione Europea di almeno l’11,7% rispetto alle previsioni di consumo energetico formulate nel 2020. Tra le altre misure adottate ci sono anche maggiori ... TAG24.

