Ue, i Verdi italiani rifiutano l’abbraccio di Conte: «No al gruppo unico con il M5S in Europa» (Di venerdì 10 marzo 2023) I motivi che dividono ancora prevalgono su quelli che uniscono. Risultato: M5S e Verdi continueranno a pascolare nelle medesime praterie della sinistra, ma ciascuno per conto suo. Salta, infatti, il progetto di fondere i due partito in un gruppo unico in seno all’Europarlamento. I tempi non sono ancora maturi. Va così a vuoto il secondo tentativo (il primo a fine gennaio) compiuto da Giuseppe Conte per agganciare il destino del Movimento a quello dei Verdi europei. Più forte infatti della volontà del capo grillino si è rivelato il veto degli ambientalisti italiani, i cui motivi figurano nero su banco in un dossier inviato un mese e mezzo fa ai colleghi di Bruxelles. Grillini inaffidabili per gli ambientalisti italiani A suscitare la loro diffidenza ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 marzo 2023) I motivi che dividono ancora prevalgono su quelli che uniscono. Risultato: M5S econtinueranno a pascolare nelle medesime praterie della sinistra, ma ciascuno per conto suo. Salta, infatti, il progetto di fondere i due partito in unin seno all’rlamento. I tempi non sono ancora maturi. Va così a vuoto il secondo tentativo (il primo a fine gennaio) compiuto da Giuseppeper agganciare il destino del Movimento a quello deieuropei. Più forte infatti della volontà del capo grillino si è rivelato il veto degli ambientalisti, i cui motivi figurano nero su banco in un dossier inviato un mese e mezzo fa ai colleghi di Bruxelles. Grillini inaffidabili per gli ambientalistiA suscitare la loro diffidenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marilena0407 : @ultimora_pol I Verdi di Europa spero non siano come i Verdi italiani. Ma c’è la Eva lì, quindi ne dubito. - sissiisissi2 : Ma i Verdi italiani che non vogliono il m5s con i Verdi europei, sono quelli che valgono 1%????????? - Mauro73432329 : - col_luka : @lucianocapone I verdi fanno parte di una coalizione trasversale che difende gli interessi russi e non italiani. - AngeloFornaro7 : @AdrianaSpappa Pur di coprirsi a vicenda sti zozzoni verdi danno la colpa agli italiani che, chissà perché di botto… -