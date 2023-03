Udinese, Sottil: «Nello spogliatoio c’è un bel clima disteso e sereno, ma…» (Di venerdì 10 marzo 2023) Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Empoli MOMENTO – «Nello spogliatoio c’è un bel clima disteso e sereno, ma Nello stesso tempo di grande concentrazione. Abbiamo fatto una grande prestazione a Bergamo ed ottenuto un punto importante, con fame e cattiveria agonistica. Quindi la settimana è stata all’insegna della consapevolezza della forza che ha questa squadra, eseguendo una settimana di grande lavoro, consapevoli che siamo noi a determinare i risultati con la prestazione. Domani co l’Empoli teniamo tutti a dare continuità». EMPOLI – «Una gara tosta. È una squadra dinamica, con giocatori davanti che non danno punti di riferimento. Ci siamo preparati bene e li conosciamo, dovremo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Andrea, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Empoli MOMENTO – «c’è un bel, mastesso tempo di grande concentrazione. Abbiamo fatto una grande prestazione a Bergamo ed ottenuto un punto importante, con fame e cattiveria agonistica. Quindi la settimana è stata all’insegna della consapevolezza della forza che ha questa squadra, eseguendo una settimana di grande lavoro, consapevoli che siamo noi a determinare i risultati con la prestazione. Domani co l’Empoli teniamo tutti a dare continuità». EMPOLI – «Una gara tosta. È una squadra dinamica, con giocatori davanti che non danno punti di riferimento. Ci siamo preparati bene e li conosciamo, dovremo ...

