Ucraina, Zelensky non sarà agli Oscar 2023 (Di venerdì 10 marzo 2023) Ucraina Zelensky Oscar 2023. Il presidente ucraino Volodymir Zelensky non apparirà in video collegamento durante la cerimonia di conferimento degli Oscar 2023. A dare la notizia è il tabloid Variety che afferma che anche quest’anno, il secondo di fila, l’Academy of Motion Pictures ha respinto la richiesta del presidente ucraino di apparire in video collegamento ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023). Il presidente ucraino Volodymirnon apparirà in video collegamento durante la cerimonia di conferimento degli. A dare la notizia è il tabloid Variety che afferma che anche quest’anno, il secondo di fila, l’Academy of Motion Pictures ha respinto la richiesta del presidente ucraino di apparire in video collegamento ... TAG24.

